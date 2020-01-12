Libya'da Hafter’e bağlı güçler ateşkesi kabul etti

Türkiye ve Rusya, Libya'da akan kanın durması için ateşkes başlatılması çağrısında bulundu. Ateşkes çağrısı, önce Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Meclis tarafından memnuniyetle karşılandı.

Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'da başlayan ortak ateşkes çağrısını kabul etti.

Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Türkiye Rusya mutabakatı gereğince Libya'daki son durumu ele almıştı.

Kaynak: TRT Haber