İtalya Başbakanı Conte Türkiye'ye geliyor: Gündemde Libya olacak

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter ile Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz Serrac'ın katılacağı görüşmelerde yer almak üzere Türkiye'den üst düzey bir heyet Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Heyetteki isimler arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan bulunuyor.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte göreve gelmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün ilk kez Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Ziyaret sırasında , Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Kaynak: Sputnik