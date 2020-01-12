Zarif, Maskat'ta Umman'ın yeni sultanı ile görüştü

Dün hayatını kaybeden Umman Sultanı Kabus bin Said’in anma törenine katılmak üzere başkent Maskat'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Umman’ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile görüştü.

Zarif bu görüşmede, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı için başsağlığı dileğinde bulunarak, İran’ın iki ülke arasındaki dostane ve tarihi ilişkileri geliştirmeye ve arttırmaya hazır olduğunu söyledi.

Bakan Zarif ayrıca, Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said’in yeni görevini tebrik etti.

Sultan Kabus bin Said'in hayatını kaybetmesinin ardından Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, Umman'ın yeni sultanı olmuştu.

Arap dünyasının en uzun süre görevde kalan lideri olan Umman Sultanı Kabus bin Said, 79 yaşında hayatını kaybetmişti.