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11 Ocak 2020 - 17:42

Zarif'ten Umman'a başsağlığı mesajı

Zarif'ten Umman'a başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Umman Sultanı Kabus bin Said’nin vefatı dolayısıyla Umman halkıyla hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, Umman Sultanı Kabus bin Said’nin vefatı dolayısıyla Umman halkıyla hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Zarif paylaşımında, Sultan Kabus bin Said’in vefatını bölge için "bir hasar" olarak nitelendirdi.

Seyyid Haitham bin Tarık Al Said’i Umman sultanı Kabus'un yerine atanması için tebrik eden Zarif, “Seyyid Haitham bin Tarık Al Said’in de görev döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişte olduğunu gibi gelişmesini temenni ediyoruz” diye kaydett.

News Code 1883745

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