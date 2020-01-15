Zarif, Yeni Delhi'de Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek "Raisina Dialogue 2020" toplantısına katılmak üzere Yeni Delhi'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib ile bir araya geldi.

Karşılıklı ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani suikastı sonrası bölgenin son durumu ile Afganistan barış süreci değerlendirildi.

Bu sene 4'üncüsü düzenlenecek "Raisina Dialogue 2020" toplantısında konuşma yapması beklenen Zarif'in Yeni Delhi ziyareti sırasında bazı mevkidaşlarıyla da görüşeceği belirtiliyor.