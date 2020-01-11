Umman'ın yeni sultanı Haitham bin Tariq Al Said

Bu sabah hayatını kaybeden Umman sultanı Kabus'un yerine Miras ve Kültür Bakanı Haitham bin Tariq Al Said atandı.

Aynı zamanda Al Said Umman kraliyet ailesinin bir üyesi ve Oxford Üniversitesi Dış Hizmet Programı (FSP) 1979 mezunu , Pembroke Koleji himayesinde yüksek lisans eğitimi aldı ve yaşam alanları FSP'nin o zamanki merkezi tarafından sağlandı.

11 Ocak 2020'de Umman Sultanı olarak atanmasından önce Miras ve Kültür Bakanı, Seyyid Haitham Siyasi İşler Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı (1986-1994) [3] ve Dışişleri Bakanlığı (1994–2002) yaptı.

Kaynak: Dünya Bülteni