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12 Ocak 2020 - 09:18

Dışişleri Bakanı Zarif Umman'da

Dışişleri Bakanı Zarif Umman'da

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün hayatını kaybeden Umman Sultanı Kabus'un anma törenine katılmak ve bu ülkenin yeni sultanı Seyyid Haitham bin Tarık Al Said ile görüşmek üzere Maskat’a gitti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün hayatını kaybeden Umman Sultanı Kabus'un anma törenine katılmak ve bu ülkenin yeni sultanı Seyyid Haitham bin Tarık Al Said ile görüşmek üzere bugün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Maskat’a gitti.

Dün hayatını kaybeden Umman Sultanı Kabus bin Said’in yeğeni Seyyid Haitham bin Tarık Al Said, yeni sultan olarak atanmıştı.

Zarif dün Twitter hesabı üzaerinden paylaştığı bir yazıda Sultan Kabus bin Said’in vefatını bölge için "birer hasar" olarak nitelendirmişti.

News Code 1883748

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