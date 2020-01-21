Umman Dışişleri Bakanı Tahran'da

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'a gelen Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, dün yaptığı açıklamada bölge ülkelerinden üst düzey bir yetkilinin İran'a ziyarette bulunacağını bildirmiş fakat herhangi bir isim vermemişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, son günlerde Umman’ın başkenti Maskat'ta Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra Ummanlı mevkidaşı Yusuf bin Alevi ile de bir araya gelerek gündemi konuşmuştu.