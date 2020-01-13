Ruhani'den Umman'ın yeni Sultanı'na tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el Said'e tebrik mesajı yolladı.

Ruhani'nin kaleme aldığı mesajda, "İran ile Umman arasındaki ilişkiler merhum Sultan Kabus bin Said'in döneminde karşılıklı güven temelinde kurulmuştur” ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Ruhani masajında, Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el Said'in görev süresinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artmasını temenni etti.

Arap dünyasının en uzun süre görevde kalan lideri olan Umman Sultanı Kabus bin Said, 10 Ocak tarihinde hayatını kaybetmişti.

Sultan Kabus bin Said'in hayatını kaybetmesinin ardından Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, Umman'ın yeni sultanı olmuştu.