Dışişleri Bakanı Zarif'in Yeni Delhi temasları sürüyor

Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Raisina Dialogue 2020" toplantısına katılmak üzere Yeni Delhi'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile araya geldi.
Görüşmenin basına kapalı olarak gerçekleştiği belirtildi.
Bu sene 4'üncüsü düzenlenecek "Raisina Dialogue 2020" toplantısında konuşma yapması beklenen Zarif'in Hindistanlı ve toplantıya katılan ülkelerin yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.
3 günlüğüne düzenlenen "Raisina Dialogue 2020" toplantısına İran dahil olmak üzere farklı ülkelerden dışişleri bakanları katılmaktadır.
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