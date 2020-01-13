İsrail savaş uçaklarına büyük zarar!

Yerel basındaki haberlere göre, geçen hafta perşembe günü aşırı yağışlar nedeniyle İsrail'in Hatzor Askeri Havalimanı'nda su baskınları yaşandı. Havalimanındaki pistlerin yanı sıra iki hangarı su bastı.
Havalimanında yer yer 1,5 metreyi aşan su seviyesi nedeniyle İsrail rejiminin Hava Kuvvetlerine ait 8 F-16 sular altında kaldı.
Uçaklardan beşinde hafif, üçünde ağır hasar oluşurken, yerel basına göre maddi zarar milyonlarca şekelle ifade ediliyor.
Hatzor Havalimanı'nın dün itibarıyla yeniden operasyonel hale geldiği, zarar gören uçakların tümünün tamir edilerek uçuşa hazır olacağı belirtildi
İsrail'de geçen haftaki aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel ve su baskınlarına yol açmış, 6 kişi ölmüştü.
Kaynak: NTV
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