Ruhani: Daha da güçlü olmamız gerekir

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pakdeşt İçmesuyu Arıtma Tesisi projesinin ikinci aşaması açılış töreninde halka hitap etti.

ABD’nin İran yaptırımlarına değinen Ruhani, “Her zaman düşman menfaatlerimize yan gözle baktığında halkımız direndi. İki yıl sonra halkımız en ağır ekonomik baskıya da direndi” dedi.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“İki Avrupalı lider, Trump'ın yaptırımlar devreye sokulduğu zaman İslam Cumhuriyeti'nin üç ay içinde sona ereceğini söylediğini aktardı. Bağımsızlık, demokrasi ve ulusal egemenliğin halkımız için önemli olduğunu anlamıyorlar. Bölgede Amerikan zulmüne maruz kalmayan az sayıda ülke var. Bölge halkı ABD’nin karşısında direniş göstermiştir”

İran halkına hitap eden Ruhani, “Büyük ve ulusal seçimlerin eşiğinde bulunuyoruz. Herhangi bir kusur veya yanlış yola gidildiğini görüyorsanız bile sandık başına geliniz" dedi.

İran'ın her zamankinden çok daha güçlü olması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ruhani, “Güç sadece Amerika ile ilgili değil. Daha güçlü olmazsak küçük bir ülke bile zorbalık yapabilir. Devrim Lideri Ayetullah Hamenei’nin milli gücün arttırılması vurgusu dikkate şayan bir konudur” diye konuştu.