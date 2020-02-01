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1 Şubat 2020 - 16:05

Mahmud Abbas: Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum

Mahmud Abbas: Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı Yüzyılın Anlaşması'na yönelik Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan yeni bir açıklama geldi.

Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mahmud Abbas, "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya ondan vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Abbas, "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1884252

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