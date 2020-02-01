ABD Başkanı Donald Trump'ın Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı Yüzyılın Anlaşması'na yönelik Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan yeni bir açıklama geldi.

Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mahmud Abbas, "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya ondan vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Abbas, "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Sputnik