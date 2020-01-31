Trump "Yüzyılın Anlaşması" hayalini mezara götürecektir

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Muvahhıdi Kirmani'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) sözlerine atıfta bulunan Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, "İmam Humeyni (ra) Allah’ın bizimle olduğuna vurgu yaparak direndi ve kazandı. Bu yüzden direnişin Amerika'nın belini kıracağından emin olun" dedi.

Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu sözde barış planına işaret ederek, “Kesinlikle Amerika'nın burnu tekrar yere sürülür, hezimete uğrar ve rezil olur. Sunduğu plandan da geri çekilir” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya çapındaki özgürlük severlerin bu plana sert bir tepki gösterdiğini hatırlatan Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, "Kudüs satılık değil. Filistin halkı bu planı kesinlikle reddedecek ve işgali sona erdirmek için çok kapsamlı biçimde mücadele edecek" açıklamasını yaptı.

Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, Trump'ın sözde Ortadoğu barış planını eleştirerek, "Amerika her gün yeni bir rezilliğe imza atmakta ve yeni cinayetler işlemektedir, ancak bu hayalini mezara götürecek" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.