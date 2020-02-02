Japonya Ortadoğu’ya savaş gemisi gönderdi

Reuters'in haberine göre Tokyo yönetimi, Ortadoğu’dan ülkesine petrol taşıyan gemilerini korumak için bölgeye Takanami sınıfı muhrip gemisi gönderdi.

Japon donanmasına ait muhrip gemisinin Tokyo yakınlarındaki Yokosuka limanından ayrıldığı kaydedildi.

Japon hükümet sözcüsü, helikopter taşıyabilen bir destroyer ile iki P-3C sınıfı devriye uçağının, petrol taşıyan gemilerinin güvenli seyahati amacıyla bölgeye gönderileceğini açıklamıştı.

Japon yetkili, bölgeye gönderilecek Japon savaş gemisi ve uçaklarının, Umman Denizi, Aden Körfezi ve Arap Denizi’nin kuzeyinde görev yapacağı, ancak İran ile ABD arasında gerilime yol açan Hürmüz Körfezi’nde görevlendirilmeyeceğini belirtmişti.