İran: İhtilaf Çözüm Mekanizması Avrupa tarafından işletilmeyecek

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, bugünkü bakanlar kurulu toplantısı sırasında Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Tahran ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

AB yetkilisinin İran hakkındaki yorumlarını değerlendiren Vaizi, “Borrell, Avrupa tarafının ABD’nin nükleer anlaşmadan geri çekilmesinin ardından taahhütlerini yerine getiremediğini kabul etti ve Avrupa'nın İran ile her konuda iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi” dedi.

Vaizi, "Borrell ayrıca nükleer anlaşmadan daha iyi bir anlaşma olmadığı için devam etmesi konusunda elinden geleninin en iyisini yapmaya çaba sarfettiğini ifade ederek bizimle birlikte çalışmak istediğini önerdi" ifadelerinde bulundu.

Mahmud Vaizi, “AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in sözleri İhtilaf Çözüm Mekanizması olan Tetik Mekanizması'nın işleyişe girmeyeceğini göstermektedir” diye konuştu.

İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği iddiasıyla İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı almıştı.