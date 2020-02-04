Kushner: Sisi "Yüzyılın Anlaşması" planına çok katkı sağladı

Beyaz Saray Başdanışmanı ve Ortadoğu'ya sözde barış getirecek planın mimarı Jared Kushner, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin "Yüzyılın Anlaşması"na büyük katkı sağladığını söyledi.

MBC Mısır kanalına konuşan Kushner, "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen planı hazırlarken, Sisi’nin "Filistin ekonomisini canlandırmak için yapılabilecek ekonomik projelerle ilgili kendisine çok fazla bilgi ve iyi tavsiyelerde bulunduğunu" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner ayrıca Sisi ve diğer Arap liderlerle yürütülen çalışmaların, aşırılığa son koymak için çok yararlı olduğunu savundu.

Mısır yönetimi, ABD Başkanı Trump’ın 28 Ocak’ta açıkladığı sözde barış planının dikkatle incelenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: TRT Haber