ABD, Türkiye ile istihbarat iş birliği programını durdurdu

Reuters ajansının 4 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Washington, Türkiye'nin yıllardır PKK operasyonlarında faydalandığı gizli bir askeri istihbarat işbirliği programını süresiz olarak askıya aldı. Yetkililer bu kararın Ekim 2019'da başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle alındığını söyledi. Reuters da bu durumun, harekat nedeniyle iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerin ne denli zarar gördüğünü gösterdiğini yazdı.

Kimliklerinin gizli kalmasını talep eden ABD'li yetkililer, PKK'yı hedef alan istihbarat toplama misyonlarının geçen yıl sonunda durdurulduğunu söyledi. Habere göre ABD ordusu bu misyonları Adana'daki İncirlik üssünden kaldırdığı İnsansız Hava Araçları (İHA) ile yürütüyordu. Yetkililerden biri de 2007’den beri devam eden program kapsamında İHA'ların Irak’ın Türkiye sınırındaki dağlık noktalarında uçuş yaptığını anlattı.

​Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise "Türkiye’nin PKK ile savaşını onlarca yıldır destekliyoruz. Politikamız gereği bu tür operasyonel konularla ilgili açıklama yapmıyoruz" dedi.

'Türk yetkili de doğruladı'

Haberde ayrıca, Türkiye'den bir Savunma Bakanlığı yetkilisinin konuyla ilgili açıklama yapmadığı ancak başka bir Türk yetkilinin söz konusu programın askıya alındığını doğruladığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: Sputnik