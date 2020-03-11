Karadağlı teknik adamdan İran halkına dayanışma mesajı

İran Milli Voleybol Takımı Teknik Direktörü Igor Kolakoviç, yeni tip koronavirüsün (Kovid- 19) ülkeye yayılması nedeniyle sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden yaptığı paylaçımda İran halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Karadağlı teknik adam Kolakoviç'in paylaşımında "İran'ın cesur milleti! Koronavirüsle mücadelenin sizin için ne kadar zor olduğunu iyi biliyorum. Siz zengin ve uzun tarihiniz boyunca büyük felaketler ve sorunların üstesinden gelmişsiniz. Koronavirüsü sizin karşınızda bir şey değil. Direnin ve mücadele edin" ifadelerine yer verildi.