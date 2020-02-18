Ermeni yetkili İran-Ermenistan ilişkilerini değerlendirdi

Ermenistan'ın Tahran Büyükelçisi Artaşes Tumanyan, Mehrsan Galerisi’nde düzenlenen İranlı Ermeni Sanatçılar Resim Sergisi'nin açılışında konuşma yaptı.

Tumanyan, bu serginin iki ulus arasındaki derin ilişkiyi gösterdiğini ifade ederek, “İran ve Ermenistan arasındaki iyi ekonomik ve siyasi ilişkiler, kültürel ve sanatsal bağlar olmadan sürdürülemezdi” dedi.

Artashes Tumanyan geçenlerde yaptığı açıklamada, "İran’a karşı ABD’nin uyguladığı yaptırımlar yüzünden yatırımcılar İran ile işbirliğinden vazgeçiyorlar. Bu durumda Ermenistan ile İran birçok alanda işbirliğini geliştirebilirler” ifadelerini kullanmıştı.