Yüzyılın Anlaşması anlaşma değil ihanettir

İslam Devrimi Lideri Özel Danışmanı Ali Ekber Velayeti, İran İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümü münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

Velayeti, İran İslam Devrimi’nin dünyadaki tüm Müslümanlar ve özgürlük sever halklara umut verdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Ortadoğu barış planına ilişkin Velayeti, "Direniş onların tüm planlarını çökertti. Bu bir anlaşma değil, hile ve ihanettir" dedi.

Velayeti ayrıca, "Filistin sakinlerinin kendi kaderini belirleme hakkını ihlal eden herhangi bir planın hezimete uğrayacağına inanıyoruz. Bu tarihin kirli sayfalarından biridir ve Allah’ın izniyle kapanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Filistin sorununun tek çözüm yolunun "direniş" olduğunu belirten Velayeti, tek siyasi ve demokratik çözümün de Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının tanınması olduğunu söyledi.