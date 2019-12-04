Tahran'da İran-Azerbaycan ilişkileri değerlendirildi

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Tahran’ı ziyaret eden Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mutafayev ile görüştü.

Taraflar görüşmede iki ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini geliştirme yollarını ele alırken bu ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladılar.

Tümgeneral Muhammed Bakıri bölgesel ve bölge ötesi aktörlerin iki ülke arasındaki dostane ilişkilerden memnun olmadığını belirterek, “İran İslam Cumhuriyeti, iki ülkenin halkı ve Müslüman silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkileri stratejik önceliklerinden biri olarak görüyor ve onu geliştirmek için gereken fırsatları ve kapasiteleri sağlamaya kararlıdır” ifadelerinde bulundu.