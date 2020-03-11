  1. Türkiye
11 Mar 2020 14:26

İstanbul'da koronavirüsü bir üniversiteyi kapattırdı

İstanbul'da koronavirüsü bir üniversiteyi kapattırdı

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından 23 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre, üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta’da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart’a kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada derslerin 23 Mart Pazartesi başlayacağı aktarıldı.

Öte yandan, Bahçeşehir Üniversitesi de derslere internet ortamında devam edileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişiye koronavirüs (Covid-19) teşhisi konduğunu bildirmişti.

News Code 1885138

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