İran: Güvenliğimizi korumak için elimizden geleni yapacağız

3. Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi burada yaptığı konuşmada, uluslararası bir kazanım olarak nükleer anlaşmanın öneminde değindi.

Salihi, ABD’nin yanlış politikalarını eleştirirerek, nükleer anlaşmanın kilit taraflarından biri olarak Avrupa’nın anlaşmayı koruma ve ABD’nin tek taraflı ve baskıcı politikalarından kurtulması konusundaki sorumluğunu hatırlattı.

Nükleer anlaşmanın korunmasının sonuçta nükleer güvenliği sağlayacağını belirten Salihi, ABD’yi mevcut durumdan sorumlu tutu.

ABD ve Siyonist rejimin sorumsuzca davranışlarını kınayan Salihi, “İran güvenliğini korumak için elinden geleni yapacaktır” dedi.

Salihi ayrıca, uluslararası topluma İran’ın nükleer tesislerine yönelik siber saldırıları kınama ve durdurma çağrısında bulundu.

3. Nükleer Güvenlik Zirvesi farklı ülkelerin dışişleri bakanları ve Atom Enerjisi kurmu başkanlarının katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenmektedir.