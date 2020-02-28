Şam: Suriye artık Osmanlı İmparatorluğu'na katlanamaz

Suriye’nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Beşar Caferi, Suriye Arap Ordusunun Halep halkına şehirlerini kin ve terör füzelerinin menzilinden çıkarmak için güven duygusu verdiğini belirtti.

Güvenlik Konseyi oturumunda Caferi, bazı ülkelerin uluslararası Güvenlik Konseyini dünya barış ve güvenliğini baltalayan Suriye topraklarına yönelik Türk saldırıları için NATO platformuna çevirdiğine işaret ederek, İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısının velayetini ihlal ettiğini ve Suriye dahilindeki durumların gerçekleriyle ilgili uyguladığı dezenformasyon kanalıyla Suriye’ye kötülük yapmaya çalıştığına dikkat çekti.

Suriye’nin kendi toprakları üzerinde herhangi bir Türk varlığı ve illegal başka yabancı varlığı kesin bir şekilde reddettiğini ve Türk rejiminin saldırgan davranışları ve teröre desteğinin dizginlenmesini talep ettiğini belirten Caferi, insani çalışmaları politikleştirmek ve düşmanca girişimlerden uzak bir şekilde Suriye hükümetiyle işbirliği ve koordinasyon içerisinde Suriye’nin kuzeydoğusundaki bölgelerde insani yardımların sunulabileceğine işaret etti.

Caferi, "Osmanlı İmparatorluğu 1516'da Suriye'ye girdi ve işgalciliği 400 yıllık bir karanlık dönemin ardından sona erdi. Suriye artık bu imparatorluğa katlanamaz" diye konuştu.

Kaynak: SANA