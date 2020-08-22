Suriye'nin BM Temsilcisi'nden Türkiye'ye sert tepki

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar el Caferi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Beşar Çaferi, Guterres'ten Haseke ve çevresinde yaklaşık bir milyon Suriye vatandaşının içme suyunu kesen Ankara yönetiminin işlediği bu suçu derhal durdurması için müdahale etmesi ve iyi niyet çabalarını kullanma talebinde bulundu.

Ankara yönetiminin Suriye vatandaşının içme suyunu kesme eylemini kınayan Beşar Caferi, Türkiye'nin bu tavrını, 'savaş suçu' ve insanlığa karşı işlenen cinayetlerin 'açık bir örneği' olarak nitelendirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini ve sorunun bir an önce çözülmesi için baskı sağlamak için Türkiye ve diğer taraflar ile sahadaki temsilcileri aracılığıyla elinden geleni yapacağını ifade ederek, özel elçisi Pederson’u de önümüzdeki Pazartesi günü Cenevre’de anayasayı tartışma komitesi toplantılarının oturum aralarında ABD, Rusya ve Türkiye’den temsilcilerle bir araya gelerek bu konuyu ele almak üzere görevlendireceğini dile getirdi.