"Bisikletçi Rüzgar" İspanya'da esecek

İranlı sinemacı Nazenin Subhan Serbendi'nin yönetmenliğini yaptığı "Bisikletçi Rüzgar" adlı kısa animasyon bu sene 24'üncüsü İspanya'da düzenlenen Uluslararası Animac Film Festivali'nde gösterilecek.
"Bisikletçi Bad" adlı animasyon 29-30 Şubat tarihleri arasında İsviçre, Fransa, Almanya ve Arjantin'den festivale katılan filmlerle yarışacak.
"Bisekletçi Rüzgar", bisiklet kullanan bir rüzgarın hikayesini anlatıyor.
27 Şubat itibariyle İspanya'nın Katalonya kentinde düzenlenen Uluslararası Animac Film Festivali 1 Mart'ta sona erecektir.
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