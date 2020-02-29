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29 Şubat 2020 - 16:08

"Bisikletçi Rüzgar" İspanya'da esecek

"Bisikletçi Rüzgar" İspanya'da esecek

İran yapımı "Bisikletçi Rüzgar" adlı kısa animasyon İapanya'da düzenlenen Uluslararası Animac Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

İranlı sinemacı Nazenin Subhan Serbendi'nin yönetmenliğini yaptığı "Bisikletçi Rüzgar" adlı kısa animasyon bu sene 24'üncüsü İspanya'da düzenlenen Uluslararası Animac Film Festivali'nde gösterilecek.

"Bisikletçi Bad" adlı animasyon  29-30 Şubat tarihleri arasında İsviçre, Fransa, Almanya ve Arjantin'den festivale katılan filmlerle yarışacak.

"Bisekletçi Rüzgar", bisiklet kullanan bir rüzgarın hikayesini anlatıyor.

27 Şubat itibariyle İspanya'nın Katalonya kentinde düzenlenen Uluslararası Animac Film Festivali 1 Mart'ta sona erecektir.

News Code 1884856

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