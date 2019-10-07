İran yapımı animasyon ABD'de

İranlı sinemacı Samane Şücai’nin yönetmenliğini yaptığı “Gri Vücut” adlı animasyon bu sene 15’ncisi ABD’de düzenlenecek olan Uluslararası Los Angeles Kadın Filmleri Festivali’nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

Kadın sanatçılar için kadınlar tarafından düzenlenen Uluslararası Los Angeles Kadın Filmleri Festivali 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecektir.

“Gri Vücut” adlı animasyonun ilaveten daha önce 16-22 Ekim tarihleri arasında ABD’de düzenlenecek olan 30.Uluslararası New Orleans Film Festivali’nin yarışma bölümü için seçildiği belirtilmişti.

“Gri Vücut”, sabırla hastalara bakan bir doktorun hikayesini anlatıryor. Birçok ruh ve sinir hastası kapının önünde sıralarını bekliyor ancak bu hastaların sakin kalmaları beklenemez.