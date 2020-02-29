ABD ile Taliban heyeti Katar'da barış anlaşmasını imzaladı

ABD ve Taliban uzun süren barış görüşmelerinin ardından bugün Katar'ın başkenti Doha'da bir barış anlaşması imzaladı.

ABD ile Taliban heyetinden yapılan ortak açıklamada, "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek" ifadelerine yer verildi.

İmza töreninde açıklama yapan Taliban'ın üst düzey üyesi Molla Abdülgani, "Herkes barış için çaba sarfediyor. Yabancı güçlerin çekilmesiyle Afganistan'a barışın gelmesini temenni ediyorum. Herkesi değerler için bir araya gelmeye davet ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, bugün valilerle yaptığı görüşmede, Afganistan hükümetinin IŞİD ve diğer terör örgütleriyle herhangi bir ateşkes yapmak istemediğini ve Taliban'ın ise kendisini onlardan ayırması gerektiğini belirterek, ''Taliban ile barış konusunda yapılacak her anlaşma bir şarta bağlıdır, eğer Taliban savaştan el çekmezse o zaman bizim de şartlarımız değişir'' demişti.