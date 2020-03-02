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2 Mart 2020 - 09:00

Zarif: ABD eninde sonunda bölgeden çekilecek

Zarif: ABD eninde sonunda bölgeden çekilecek

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Katar'ın başkenti Doha'da ABD ile Taliban arasında imzlanan "Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması”nı değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden Katar'ın başkenti Doha'da ABD ile Taliban arasında imzlanan "Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması”nı değerlendirdi.

Zarif yaptığı paylaşımda, "ABD'li işgalcileri Afganistan'a asla saldırmamalıydı. Fakat bunu yaptılar ve sonuçları konusunda başkalarını suçladılar" dedi.

Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta veya Yemen'de sorunun Amerika olduğunu anlatan Zarif, ABD'nin 19 yıl sonra Afganistan'da zillet içinde teslim olduğunu söyledi.

Bakan Zarif, ABD'nin eninde sonunda bölgeden çekilmek zorunda kalacağını belirterek, "Ama bu çekilme arkasında dev bir yıkımı da bırakacak" değerlendirmesinde bulundu.

News Code 1884894

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