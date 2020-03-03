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3 Mart 2020 - 12:36

Yemen’de koronavirüsü taşıyan genç hastaneden kaçtı!

Yemen’de koronavirüsü taşıyan genç hastaneden kaçtı!

Yemen’in Hadramut bölgesinde koronavirüse yakalanan bir gencin hastaneden kaçtığı açıklandı.

El Nashra'da yer alan bilgiye göre, Yemen’in Hadramut bölgesinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir genç hastaneden kaçtı.

Yemen’de ilk koronavirüs vakası Hadramut vilayetindeki El-Mukelle kentinde görüldüğü açıklanmıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde etkisini artırarak sürdürüyor. Virüs son olarak Fas'ta görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini söyledi.

News Code 1884938

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