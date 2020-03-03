Yemen’de koronavirüsü taşıyan genç hastaneden kaçtı!

El Nashra'da yer alan bilgiye göre, Yemen’in Hadramut bölgesinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir genç hastaneden kaçtı.

Yemen’de ilk koronavirüs vakası Hadramut vilayetindeki El-Mukelle kentinde görüldüğü açıklanmıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde etkisini artırarak sürdürüyor. Virüs son olarak Fas'ta görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini söyledi.