Koronavirüs İtalya ekonomisini vurdu

İtalya'da 21 Şubat Cuma gününden bu yana her gün artarak devam eden koronavirüs salgınının etkileri, ülke genelinde turizm, sağlık, ekonomi, sanayi, spor gibi pek çok alanda görülüyor.

Koronavirüs salgınının Avrupa’da en çok etkilediği yer İtalya olurken, İtalya Sanayiciler Konfederasyonu (Confindustria), Kovid-19’un yılın ilk yarısında İtalyan ekonomisini "güçlü" şekilde etkileyeceği tahmininde bulunuyor.

2019 yılını yüzde 0,3 büyüme oranıyla kapatan İtalya'da hükümet, 2020 için yüzde 0,6'lık büyüme öngörüyor.

Fakat uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomiyi olumsuz etkilemesinin beklendiğini belirterek, İtalya'nın büyüme tahminini yüzde 0,5'ten eksi 0,5'e düşürmesi dikkati çekti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de (OECD) 2 Mart'ta yayınlanan son raporunda ülkenin 2020 için büyüme tahminini 0,4 puan azaltarak sıfıra çekerken, 2021 için yüzde 0,5'te sabit tuttu.

Ülkede koronavirüs acil durumunun baş göstermesinden kısa bir süre sonra basına konuşan İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco da virüsün GSYİH'e yüzde 0,2’nin üzerinde etki edebileceğine dikkati çekmişti.

Kaynak: AA