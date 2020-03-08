"Kral Selman öldü" iddiası

Sosyal medyada son dakika olarak gelen haberlerde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un hayatını kaybettiği iddia edildi.

Kısa sürede Kral Selman'ın öldüğüne dair binlerce Tweet atılırken henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

85 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud koltuğu oğlu Prens Muhammed bin Selman'a devretmişti.

Bahreyn televizyonunun "Kral Selman öldü" diye son dakika haberini altyazı olarak geçtiği, iki dakika sonra ise bu yazıyı kaldırdığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın tüm sınır kapılarını kapattığı da gelen bilgiler arasında.