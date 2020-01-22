Suudi Prens Selman, Jeff Bezos'un telefonunu hackletti

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden 5 ay önce, gazetecinin çalıştığı Washington Post’un patronunun telefonunu "hacklettiği" iddia edildi.

İngiliz The Guardian gazetesinin özel haberine göre, bin Selman’ın WhatsApp hesabından gönderilen bir video mesajıyla aynı zamanda alışveriş sitesi Amazon’un da sahibi olan Washington Post gazetesi patronu Jeff Bezos’un cep telefonu hacklendi.

Gazetenin olayı soruşturan uzmanlara dayandırdığı haberde, Bezos’un telefonununa bin Selman’ın şahsi hesabından yollanan mesajın “çok büyük ihtimalle” zararlı kod içerdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Gazete 1 Mayıs 2018’de gönderilen mesajın ardından Bezos’un hesabından büyük çapta verinin indirildiği iddiasına yer verdi.

Haberde, hack olayından 5 ay sonra Kaşıkçı cinayetinin işlendiğine, 9 ay sonra da ABD’de yayımlanan bulvar gazetesi National Enquirer’da Bezos’un özel hayatına ilişkin haberlerin yayımlanmaya başladığına dikkat çekildi.

Haberde bulvar gazetesinin sahibi şirketin yöneticisi David Pecker ile bin Selman arasındaki yakın ilişkinin de altı çizildi.

The Guardian, uzmanların, Suudi Prensin bu hamleyle Washington Post gazetesinin kendisine yönelik eleştirilerinin önünü kesmeye çalışmış olabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu vurguladı.

Kaynak: T24