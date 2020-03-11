  1. Toplum
11 Mar 2020 14:22

İran'dan koronavirüse ilişkin son açıklama

İran'dan koronavirüse ilişkin son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısının 354'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 9 bine çıktığını bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, Tahran'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Cihanpur, virüsün bulaştığı kişi sayısının 9 bine, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 354'e yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte 63 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Cihanpur, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 2959 olduğunu kaydetti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

News Code 1885134

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler