İran'dan koronavirüse ilişkin son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, Tahran'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Cihanpur, virüsün bulaştığı kişi sayısının 9 bine, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 354'e yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte 63 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Cihanpur, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 2959 olduğunu kaydetti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.