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10 Mart 2020 - 09:25

Türkiye’den ABD’ye giden kadında koronavirüs çıktı!

Türkiye’den ABD’ye giden kadında koronavirüs çıktı!

ABD Maryland Eyaleti'nin Valisi Larry Hogan, eyalette 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bunlardan 86 yaşında olan kadının Türkiye’den ABD'ye seyahat ettiği bildirildi.

ABD'deki Maryland Eyaleti'nin Valisi Larry Hogan, eyalette yaşanan koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgi vermek için gazetecilerin karşısına çıktı. Hogan, 2 kişinin koronavirüs testinin daha pozitif çıktığını, bunlardan 86 yaşında olan kadının Türkiye’den ABD'ye seyahat ettiğini açıkladı.

Yaşlı kadının karantinada olduğunu ve tedavi altına alındığını belirten Hogan “Bu Türkiye’ye seyahat ile bağlantılı ilk korona vakası gibi görünüyor” dedi. Eyalette daha önce de 3 vaka daha belirlenmişti.

ABD genelinde Kovid-19'un görüldüğü 35 eyalette vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1885086

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