Türkiye'den koronavirüs açıklaması: Vaka görünmesi mümkün

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında konuştu.

Bakan Koca koronavirüse ilişkin, "Ülkemizde vaka görünmesi mümkündür. Ancak yayılmasını önlemek bizim elimizde" dedi.

Avrupa'da alınması gereken önlemler alınmadığı için virüsün daha hızlı yayıldığını kaydeden Koca, "Avrupa'da maalesef hiçbir tedbir alınmadı. Bu tedbirlerde ağır davranıldı. Avrupa Çin'le ilişkisini kesmedi. İtalya ile hiçbir Avrupa ülkesi ilişkisini kesmedi. Şuan 106 ülkede görünür hale geldi" ifadelerinde bulundu.

Şu ana kadar Türkiye'de tespit edilmiş Korona virüs vakası olmadığını bildiren Koca," 2 bin üzerinde şüpheli vakada numune çalışıldı. Son 5 günde bin 300 çalışılmışken bu numune sayısında artış olduğunu söylemek istiyorum. 2 bini geçen bir numune çalışması oldu. Hiç birinde pozitif olmadığını ifade etmek istiyorum. Virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle yada dönüşlerle olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Son Dakika