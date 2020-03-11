Koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı

Euronews'a göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişiye koronavirüs (Covid-19) teşhisi konduğunu duyurdu. Hastanın bir erkek ve genel durumu iyi olduğunu söyleyen bakan, söz konusu kişinin ailesi ile yakın çevresindeki tüm bireylerin de gözetim altında olduğunu belirtti.

Bakan Koca: "Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır." dedi.

"Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Bir hasta topyekun risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez" diyen bakan, "Bir veya bir kaç vaka salgın olarak görülmemelidir" ifadelerini kullandı.