Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

İki lider, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.