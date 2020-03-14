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14 Mar 2020 20:05

Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu

Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki kara ve hava ulaşımının durdurulması kararı alındı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

İki lider, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.

News Code 1885209

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