Aliyev: Bu sınavı da şerefle geçeceğiz

Azerbaycan’da yeni inşa edilen 575 yatak kapasiteli hastane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisine tahsis edildi.

“Yeni Klinik” adlı hastane, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva’nın katılımıyla açıldı. Aliyev, açılışta yaptığı konuşmada, yarından itibaren faaliyete başlayacak hastanede salgın sona erene kadar sadece koronavirüs taşıyıcı hastaların tedavi edileceğini bildirdi.

Hastanenin sonbahara planlanan açılışının salgın nedeniyle öne çekildiğini belirten Aliyev, 70 kişilik yoğun bakım kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

“Bu sınavı da şerefle geçeceğiz”

Koronavirüsün tüm dünya ülkelerine olduğu gibi Azerbaycan ekonomisine de büyük darbe vurduğunu anlatan Aliyev, “Petrol fiyatları 24 dolar düzeyine indi. Bu da tabii ki bizim için büyük kayıplara neden olacak. Fakat önceden aldığımız kararlar ve gördüğümüz işler sayesinde bu sınavı da şerefle geçeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar 182 kişiye koronavirüs tanısı konulan Azerbaycan’da 4 hasta hayatını kaybetti, 15 hasta iyileşti. 163 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: Yenicag.info