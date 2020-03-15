  1. Toplum
15 Mar 2020 14:16

İran'dan flaş "koronavirüs" açıklaması

İran'dan flaş "koronavirüs" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısının724'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 13 bin 938'e yükseldiğini bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Cihanpur, ülkedeki toplam koronavirüsü vaka sayısının 13 bin 938'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 724'e yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte 113 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Cihanpur, 1209 yeni vaka daha belirlendiğini söyledi.

Cihanpur ayrıca, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 4 bin 590 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.

News Code 1885221

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