İran'dan flaş "koronavirüs" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Cihanpur, ülkedeki toplam koronavirüsü vaka sayısının 13 bin 938'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 724'e yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte 113 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Cihanpur, 1209 yeni vaka daha belirlendiğini söyledi.

Cihanpur ayrıca, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 4 bin 590 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.