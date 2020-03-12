  1. Toplum
12 Mar 2020 14:18

İran'dan son koronavirüs açıklaması: Ölü sayısı 429'a çıktı

İran'dan son koronavirüs açıklaması: Ölü sayısı 429'a çıktı

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısının 429'a, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 10075'e çıktığını bildirdi.

Tahran'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaşan İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, virüsün bulaştığı kişi sayısının 10075'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 429'a yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte 75 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Cihanpur, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 3276 olduğunu kaydetti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

News Code 1885160

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler