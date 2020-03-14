İran'dan koronavirüs salgınına ilişkin son açıklama

Tahran'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaşan İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki toplam koronavirüsü vaka sayısının 12 bin 729'a, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 611'e yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte 97 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Cihanpur, 1365 yeni vaka daha belirlendiğini söyledi.

Cihanpur ayrıca, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 4339 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.