İran'da 123 daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 123 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece ülkedeki toplam can kaybının 1556'ya çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 966 kişi artarak 20 bin 610'a ulaştığını ifade etti.

Cihanpur ilaveten, şu ana kadar 7 bin 635 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.