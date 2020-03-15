"Benden Selam Söyle Anadolu'ya" romanı İran'da basıldı

1982 Abdi İpekçi Türk-Yunan Dostluk Ödülü’nü alan Yunan yazar Dido Sotiriyu'nun kaleme aldığı "Benden Selam Söyle Anadolu'ya" adlı roman Farsça yayımlandı.

Edebiyatçı Gulam Hüseyin Salimi'nin İngilizce'den Farsça'ya çevirdiği 352 sayfalık roman Negah Yayınları tarafından basıldı.

Bu eser Aydın'da doğan, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türkiye’den göç etmek zorunda kalan Yunan yazar Dido Sotiriyu’nun en önemli, en etkileyici kitabı. Türkiye’nin kültür mozayiğinde çok önemli bir yer tutan Rumların, Kurtuluş Savaşı öncesindeki ve savaş sırasındaki yaşamlarından gerçekçi kesitler sunan yazar, şöyle diyor:

“1922’de Anadolu’dan ayrılarak Yunanistan’a, amcamların yanına gitmek zorunda kaldım. Çocukluk yıllarımın anıları belleğimden silinmiyordu. Yaşadığım günlerin, duyduğum olayların o kadar etkisi ve büyüsü altında kalmıştım ki, bu konuyu ele alan bir kitap yazma isteği içimde çığ gibi büyüyordu.”