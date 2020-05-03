İran çocuk edebiyatı İtalya'da tanıtılacak

İran Çocuklar ve Gençler Düşünce Geliştirme Derneği tarafından basılan eserler internet üzerinden düzenlenecek olan Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’nda kitapseverlere sunulacak.

İtalya'nın Bologna kentinde 12-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Bologna Çocuk Kitapları Fuarı koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 4 Mayıs'a ertelenerek online olarak yapılacak.

Dünyanın en prestijli çocuk kitap fuarlarından biri olan "Bologna Çocuk Kitapları Fuarı" (BCBF), internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, fuar yetkililerinin çocuk yayıncıları için yeni bir imkan oluşturmaya kararlı oldukları aktarıldı.

Fuar organizatörlerinin dijital bir girişimle sergi ve etkinlik alanlarının yer aldığı sanat kitap fuarının yanı sıra global telif alışverişi platformları hazırlayacaklarını belirtilirken, bu platformlar için kullanılacak altyapı "http://PubMatch.com" adresinden sağlanacak.