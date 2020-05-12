Doğu Anadolu'nun tarihini anlatan eser İran'da basıldı

Kaçar döneminde Mirza Musa Han Tabatabai Ansari tarafından yazılan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini anlatan “Zübdetü'l Vekayi: Van ve Hakkari Tarihi” adlı eser yeniden basıldı.

Nasıreddin Şah Kaçar döneminde Hariciye Nezareti’nde katip olarak görev yapan Musa Han kaleme aldığı eserinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindki Van, Doğubeyazıt, Hakkari ve Bitlis illerinin coğrafi, sosyoloji, sosyal, kültürel, ekonomik ve idari durumunu ele almıştır.

Mirza Musa Han, Osmanlı Devleti topraklarında 4 yıl görev yapmıştır.