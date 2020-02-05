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5 Şubat 2020 - 15:23

Yusuf Atılgan'ın 'Anayurt Oteli' İran'da basıldı

Yusuf Atılgan'ın 'Anayurt Oteli' İran'da basıldı

Yusuf Atılgan’ın 'Anayurt Oteli' adlı romanı Aynullah Garip tarafından Farsça'ya çevirilerek yayımlandı.

Yusuf Atılgan’ın 'Anayurt Oteli' adlı romanı Farsça yayımlandı. Edebiyatçı Aynullah Garip'in çevirdiği 177 sayfalık roman Çeşme yayınevi tarafından basıldı.

Anayurt Oteli adlı roman Manisa doğumlu Türk yazarı Yusuf Atılgan’ın (1921- İstanbul, 1989) yazmış olduğu bir romanıdır. Yusuf Atılgan ilk romanı olan  Aylak Adam , 1959 yılında yayımlamış,  ikinci romanı olan Anayurt Oteli adlı romanı uzun bir aradan sonra yazdığı ikinci romanı olmuştur.  Yazarın son ve üçüncü romanı ise “ Cinistan” adında ve 2000 yılında basılan romanı olmaktadır.

Anayurt Oteli romanı 1986’da yönetmen Ömer Kavur tarafından sinemaya uyarlandı.

News Code 1884355

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