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16 Mar 2020 08:56

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 18'e çıktı!

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 18'e çıktı!

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar toplam vaka sayımız 18'dir" dedi.

Timetürk'e göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin açıklamada bulundu.

Twitter hesabından son durumu açıklayan Bakan Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." dedi.

News Code 1885234

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