İran'dan flaş koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabi üzerinden kornavirüs salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cihanpur, "İran'da her 10 dakikada bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Her saatte yaklaşık 50 kişi koronavirüse yakalanıyor" ifadesini kullandı.

Cihanpur ayrıca, vatandaşlardan Nevruz tatilinde yolculuk yapmamaları istedi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, dün düzenlediği basın toplantısında ülkede yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1135'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 17 bin 361'e yükseldiğini bildirmişti.